Turismo, prima Lonely Planet al mondo dedicata alla Campania (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 6 minutiI luoghi della cultura ancora poco noti al grande pubblico, passeggiate suggestive lungo sentieri affascinanti, tour enogastronomici ed esperienze destinate sia a chi non conosce ancora la regione sia a chi la vive quotidianamente. Questo e altro nella prima guida, di 432 pagine, dedicata all'intera regione realizzata dalla casa editrice Lonely Planet, società che pubblica le guide più vendute in Italia e nel mondo. Il progetto è stato promosso con il contributo della Regione Campania tramite Scabec che ha supportato la realizzazione del testo nell'ambito del progetto Campania>artecard, il pass regionale che racchiude l'intera offerta del patrimonio culturale campano e che offre la possibilità a turisti e a residenti di ...

