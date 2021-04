Turismo al tempo del covid: la Toscana lancia il manifesto per la sicurezza (Di venerdì 23 aprile 2021) La proposta è stata lanciata da Confesercenti e Confcommercio Toscana. La tesi è: nell’era post covid vince, nel mercato turistico, chi offre più garanzia di sicurezza e salute. I trend sulle attuali prenotazioni già lo dimostrerebbero. E ne sono convinti anche in Regione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 aprile 2021) La proposta è statata da Confesercenti e Confcommercio. La tesi è: nell’era postvince, nel mercato turistico, chi offre più garanzia die salute. I trend sulle attuali prenotazioni già lo dimostrerebbero. E ne sono convinti anche in Regione L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Turismo al tempo del covid: la Toscana lancia il manifesto per la sicurezza - iostoconsalvini : RT @DelpapaMax: Uno che vuol rilanciare l'economia e in particolare il turismo col coprifuoco estivo alle 22 non è un tecnico di alto profi… - larampait : #Turismo, #FENAILP: 'E’ tempo di ripartire' - PrimaCommunica2 : Crociere: accordo Cruise Saudi e MSC per le destinazioni Mar Rosso a bordo di Magnifica e Virtuosa - Spinaman_99 : @INPS_it assunzione a tempo determinato per ragioni di stagionalità, devo fare domanda da stagionale o da tempo det… -