Trieste | rintracciato e arrestato rapinatore latitante da tredici anni

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 23 aprile 2021)– Era riuscito a far perdere le proprie tracce per oltre un decennio, ma è risultato fatale il controllo della pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aurisina, mentre il soggetto viaggiava indisturbato su un autobus di linea diretto dalla Romania in Spagna. L’uomo, un cittadino romeno di 34, nel 2007 nell’affollato scalo ferroviario di Roma Termini, assieme a dei complici aveva strattonato sino a farlo cadere a terra un turista, per poi rapinarlo della sua macchina fotografica e del borsello. Le immagini della videosorveglianza avevano immortalato l’evento, ma gli autori si erano prontamente dileguati. A distanza di tempo le indagini poste in essere hanno permesso di individuare gli autori dell’efferato crimine, successivamente condannati dal Tribunale di Roma alla pena di3 di reclusione. Il ...