Treviso, neonata muore poco dopo il parto: disposta l’autopsia (Di venerdì 23 aprile 2021) . È stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso della neonata venuta alla luce nella notte tra mercoledì e giovedì presso l’ospedale San Valentino di Montebelluna, nel Trevigiano, e morta dopo circa tre ore. La notizia è stata diffusa dall’Ulss di riferimento che ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia. Tragedia la scorsa notte all’ospedale di Montebelluna, nel Trevigiano, dove una neonata è morta poco dopo essere stata data alla luce. La piccola subito dopo il parto è stata portata in rianimazione dove però è stata dichiarata morta poco dopo. Nel pomeriggio di oggi la notizia dell’autopsia che verrà disposta sul corpo della bambina così come ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 23 aprile 2021) . È stataper chiarire le cause del decesso dellavenuta alla luce nella notte tra mercoledì e giovedì presso l’ospedale San Valentino di Montebelluna, nel Trevigiano, e mortacirca tre ore. La notizia è stata diffusa dall’Ulss di riferimento che ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia. Tragedia la scorsa notte all’ospedale di Montebelluna, nel Trevigiano, dove unaè mortaessere stata data alla luce. La piccola subitoilè stata portata in rianimazione dove però è stata dichiarata morta. Nel pomeriggio di oggi la notizia delche verràsul corpo della bambina così come ...

