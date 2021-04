Tre milioni per la nuova Antognini | da rudere abbandonato a prima scuola a prova di Covid

Advertising

repubblica : ?? Il commissario europeo Breton: 'L'Italia ricevera' nei prossimi tre mesi dalla Ue 54 milioni di vaccini dei quatt… - g_keyb : @initlabor In proporzione, noi dovremmo pensarne tre milioni..... - marcelgiorda : RT @marcelgiorda: @alessiaienco76 I cimiteri di ROMA sono gestiti dall'Ama, i vertici dell'Ama hanno sempre ostacolato la Raggi perché anch… - marcelgiorda : @alessiaienco76 I cimiteri di ROMA sono gestiti dall'Ama, i vertici dell'Ama hanno sempre ostacolato la Raggi perch… - legenrehumain : RT @PaoloMarani3: Il Cio ora lo vieta, ma questi tre pagarono caramente nella vita il loro gesto, ma entrarono nel cuore di milioni di pers… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre milioni

corriereadriatico.it

... per i 3 stabilimenti, di poco inferiore ai 10di Euro, dopo una raccolta ordini neimesi di oltre 14di Euro. È ancora presto per sbilanciarsi in previsioni, molto dipenderà dall'...È la stessa cheanni prima aveva deciso di riservarne l'accesso solo ai vincitori dei 24 ... è vergognoso così che Ronaldo " anche quello relativamente imbolsito di oggi " guadagni 31l'...La Regione ha approvato i ristori per discoteche, sale da ballo, night club e locali assimilati. Tre milioni di euro che tradotto in bonifici per ogni singola attività porta il ristoro ad un massimo ...ANCONA - Un investimento di quasi tre milioni per trasformare un edificio abbandonato da nove anni, devastato dalle incursioni dei vandali, nella prima scuola anconetana ai tempi del Covid, concepita ...