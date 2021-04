Trasporti, da lunedì riapre la stazione Circum di Sant’Antonio (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Dopo oltre un mese e mezzo di chiusura, da lunedì 26 aprile tornerà fruibile ai viaggiatori la stazione Sant’Antonio della Circumvesuviana. È quanto comunica il direttore Infrastrutture dell’Ente autonomo Volturno Giancarlo Gattuso in una nota indirizzata al sindaco di Torre del Greco (Napoli) Giovanni Palomba, città nella quale ricade la fermata. Come fanno sapere dal Comune vesuviano, ‘‘la riconsegna della stazione all’utenza giunge al termine di lavori di riqualificazione e recupero della struttura, così come concordato con l’amministrazione comunale nel corso della riunione convocata dal sindaco lo scorso 9 marzo”. ”Siamo riusciti – le parole del primo cittadino – a rispettare la tabella di marcia prefissata e concordata con i dirigenti Eav, ai ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Dopo oltre un mese e mezzo di chiusura, da26 aprile tornerà fruibile ai viaggiatori ladellavesuviana. È quanto comunica il direttore Infrastrutture dell’Ente autonomo Volturno Giancarlo Gattuso in una nota indirizzata al sindaco di Torre del Greco (Napoli) Giovanni Palomba, città nella quale ricade la fermata. Come fanno sapere dal Comune vesuviano, ‘‘la riconsegna dellaall’utenza giunge al termine di lavori di riqualificazione e recupero della struttura, così come concordato con l’amministrazione comunale nel corso della riunione convocata dal sindaco lo scorso 9 marzo”. ”Siamo riusciti – le parole del primo cittadino – a rispettare la tabella di marcia prefissata e concordata con i dirigenti Eav, ai ...

