Tragedia di Borzonasca | il “santone” di Anidra non risponde al gip L’inchiesta sul centro | “Bugie da dire ai famigliari sul sesso di gruppo”

PasdaranFiSud : -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Borzonasca

Il Secolo XIX

Genova " Si è avvalso della facoltà di non rispondere Paolo Bendinelli , il fondatore del centro Olistico Anidra a, accusato di omicidio volontario insieme al medico bresciano Paolo Oneda per la morte di Roberta Repetto , la 40enne che frequentava il centro olistico Anidra in Liguria dove era stata ..." È una vicenda con tante storie quella che da martedì mattina 19 aprile tiene banco al Centro Anidra . Attorno alla morte di Roberta Repetto, 40 anni , per tutti Bobby , ci sono tanti ...il fondatore del centro Olistico Anidra a Borzonasca, accusato di omicidio volontario insieme al medico bresciano Paolo Oneda per la morte di Roberta Repetto, la 40enne che frequentava il centro ...A Brescia toccherà al medico Oneda (foto del Centro dove viveva la vittima) Borzonasca – Paolo Bendinelli, il guru del Centro Anidra di Borzonasca, verrà ascoltato questa mattina dal giudice.