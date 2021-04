Traffico Roma del 23-04-2021 ore 08:00 (Di venerdì 23 aprile 2021) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi circolazione segnalata in aumento sulle principali arterie stradali della capitale in direzione del centro città in particolare a Roma Nord Ci sono code a tratti sulla Cassia da La Storta la Giustiniana sulla Flaminia Grottarossa viale di Tor di Quinto e sulla Salaria da Villa Spada aeroporto dell’Urbe rallentamenti anche sulla Trionfale tra via ipogeo degli Ottavi via di Casal del Marmo sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti tra Romanina ed Ardeatina in esterna code a tratti dalla pratica fino al bivio per la Roma L’Aquila e proseguendo sulla tratto Urbano della Roma L’Aquila abbiamo rallentamenti e code da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale S sempre a Roma est in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi circolazione segnalata in aumento sulle principali arterie stradali della capitale in direzione del centro città in particolare aNord Ci sono code a tratti sulla Cassia da La Storta la Giustiniana sulla Flaminia Grottarossa viale di Tor di Quinto e sulla Salaria da Villa Spada aeroporto dell’Urbe rallentamenti anche sulla Trionfale tra via ipogeo degli Ottavi via di Casal del Marmo sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti tranina ed Ardeatina in esterna code a tratti dalla pratica fino al bivio per laL’Aquila e proseguendo sulla tratto Urbano dellaL’Aquila abbiamo rallentamenti e code da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale S sempre aest in ...

