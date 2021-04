Tour of the Alps 2021: ultima tappa a Felix Großschartner, classifica generale a Simon Yates (Di venerdì 23 aprile 2021) Praticamente tutti i giorni all’attacco, arriva finalmente la gioia della vittoria. A trionfare nell’ultima tappa del Tour of the Alps, da Valle del Chiese/Idroland a Riva del Garda è l’austriaco Felix Großschartner (BORA-Hansgrohe). Esulta anche Simon Yates: dominio assoluto per il britannico che si aggiudica la classifica generale. Dopo la classica partenza a tutta, con scatti e controscatti, è riuscita ad andar via una folta fuga di sedici uomini. All’attacco Matteo Fabbro (BORA-Hansgrohe), Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), Tony Gallopin (AG2R Citroen), Vadim Pronskiy (Astana Premier Tech), Tejay Van Garderen (EF Education-Nippo), Felix Großschartner (BORA-Hansgrohe), ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Praticamente tutti i giorni all’attacco, arriva finalmente la gioia della vittoria. A trionfare nell’delof the, da Valle del Chiese/Idroland a Riva del Garda è l’austriaco(BORA-Hansgrohe). Esulta anche: dominio assoluto per il britannico che si aggiudica la. Dopo la classica partenza a tutta, con scatti e controscatti, è riuscita ad andar via una folta fuga di sedici uomini. All’attacco Matteo Fabbro (BORA-Hansgrohe), Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), Tony Gallopin (AG2R Citroen), Vadim Pronskiy (Astana Premier Tech), Tejay Van Garderen (EF Education-Nippo),(BORA-Hansgrohe), ...

