(Di sabato 24 aprile 2021) Televisione L’ex Capitano della Roma si lascia andare in compagnia di Pio e Amedeo e ironizza sullanza tra la moglie e Jessica Alves Pubblicato su 23 Aprile 2021 Momenti pieni di ilarità durante il secondo appuntamento didi venerdì 23 aprile 2021. Per introdurre Francesco, Pio e Amedeo hanno fatto partire il noto coro ‘Un capitano, c’è solo un capitano, un capitano’ e la leggenda del calcio si è palesato dietro le spalle di Claudio Baglioni. Insieme, al centro sul palco, hanno scherzato tra loro e si sono presi in giro. Poi è seguito un duetto trae Baglioni sulle note di Questo Piccolo Grande Amore. L’ex calciatore della Roma è stato il protagonista del momento ‘lacrime’. ...

Advertising

ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni a 'Felicissima Sera' il programma condotto da Pio e Amedeo. #felicissimasera #pioeamedeo @Totti - infoitcultura : Totti ospite a “Felicissima Sera”: duetto con Baglioni e forti emozioni (VIDEO) - infoitcultura : Totti a Felicissima Sera sfotte Ilary Blasi: “Somiglia al Ken Umano” - AlmiraUva : #FelicissimaSera Grandi Pio e Amedeo ( e non perché sono barese)....voglio una serata da discoteca tutte le sere..… - gossipblogit : Francesco Totti a Felicissima Sera: “Il rapporto con Ilary è sempre lo stesso, altrimenti non saremmo insieme” -

Ultime Notizie dalla rete : Totti Felicissima

Claudio Baglioni ospite di 'sera ' il varietà di Pio e Amedeo su Canale 5. Claudio Baglioni è stato accolto dal duo ... FrancescoFrancescoospiti di 'sera ' di Pio e Amedeo su Canale 5. Francescoè entrato in studio mentre era ancora sul palco Claudio Baglioni ed è stato coinvolto in un momento musicale per poi ...Francesco Totti ospite a Felicissima Sera di Pio e Amedeo: il campione di calcio si è raccontato dall'amore per Ilary Blasi alla nascita dei... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di ...Pio e Amedeo, Totti, ospite a Felicissima Sera: “Farà cose mai viste”. La prima puntata del programma, ha registrato un boom di ascolti, Pio e Amedeo, hanno conquistato il pubblico, facendolo ...