Torre Annunziata, arrestati assassini di Maurizio. La moglie: “Lui morto da eroe, loro vivranno da topi” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Mio marito è morto da eroe, loro vivranno da topi”. Sono queste le parole della moglie di Maurizio Cerrato dopo il fermo dei quattro presunti assassini dell’uomo. Torre Annunziata, parlano la moglie e la figlia di Maurizio Cerrato Cerrato era stato aggredito e ucciso davanti alla figlia lunedì sera in un parcheggio a Torre Annunziata, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 23 aprile 2021) “Mio marito èdada”. Sono queste le parole delladiCerrato dopo il fermo dei quattro presuntidell’uomo., parlano lae la figlia diCerrato Cerrato era stato aggredito e ucciso davanti alla figlia lunedì sera in un parcheggio a, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Tg3web : Sono in stato di fermo a Napoli quattro presunti responsabili dell'omicidio del 61enne picchiato a morte per una li… - fattoquotidiano : Torre Annunziata, uomo colpito con un cric e accoltellato a morte in un parcheggio. L’ipotesi: “Ucciso per il posto… - Bukaniere : @paoloigna1 Io non mi stupisco tanto del gesto eroico, mi 'raccapriccio' (si può dire?) per il fatto che uno ti aff… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Spedizione punitiva nei confronti di Maurizio Cerrato, ucciso per un parcheggio. - susilivigni : #ORE14RAI2 Caso Torre Annunziata: sconsigliato reagire al momento ma procedere con la chiamata alle forze dell'ordine, subito! -