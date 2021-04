Torino, uccise il padre per difendere la madre dalle violenze: rinvio a giudizio per il 19enne Alex (Di venerdì 23 aprile 2021) Avrebbe ucciso il padre per difendere la madre da un presunto ennesimo episodio di violenza domestica, e ora Alex, 19 anni, sarebbe stato rinviato a giudizio e rischierebbe 20 anni di reclusione. Un processo che, come riporta La Stampa, si celebrerà con rito ordinario, non potendo un accusato di reati punibili con l’ergastolo accedere alla formula alternativa dell’abbreviato. uccise il padre per difendere la madre: Alex a processo Sulla vicenda di Alex si era accesa una intensa luce mediatica, e per il ragazzo, all’epoca dei fatti prossimo alla maturità, si era espresso anche l’allora ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Il dramma oggetto del processo che lo vedrebbe sul banco degli ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Avrebbe ucciso ilperlada un presunto ennesimo episodio di violenza domestica, e ora, 19 anni, sarebbe stato rinviato ae rischierebbe 20 anni di reclusione. Un processo che, come riporta La Stampa, si celebrerà con rito ordinario, non potendo un accusato di reati punibili con l’ergastolo accedere alla formula alternativa dell’abbreviato.ilperlaa processo Sulla vicenda disi era accesa una intensa luce mediatica, e per il ragazzo, all’epoca dei fatti prossimo alla maturità, si era espresso anche l’allora ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Il dramma oggetto del processo che lo vedrebbe sul banco degli ...

