Torino. Piazza Bengasi: alimenti in cattivo stato di conservazione in un pizza kebab (Di venerdì 23 aprile 2021) A seguito delle richieste avanzate dai comitati spontanei di cittadini residenti nella zona di Piazza Bengasi, dove tra pochi giorni sarà inaugurata e aperta la nuova stazione della Metro, gli agenti del Comando Territoriale IX della Polizia Municipale, congiuntamente al personale specializzato dell'ASL, hanno effettuato il primo di una serie di controlli che interesseranno gli esercizi commerciali e di somministrazione gravitanti intorno alla Piazza. Mercoledì pomeriggio è stata la volta di una pizzeria-kebab, un locale gestito da un uomo di nazionalità marocchina nel quale i 'civich' e i funzionari ASL hanno riscontrato alcune mancanze di tipo amministrativo, oltre a carenze igienico sanitarie e alimenti in cattivo stato di conservazione. Il ...

