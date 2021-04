Torino-Napoli sarà diretta dall’arbitro Valeri

Advertising

sscnapoli : ?? | #TorinoNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma. ?? - WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - chedisagio : A Napoli è candidato Bassolino, a Milano pensano a Albertini, a Torino c'è chi vorrebbe ancora Chiamparino. Arrida… - TOSADORIDANIELA : RT @FrancescoRoma78: Il cammino del #Napoli nasconde due insidie enormi: #Torino e #Cagliari. Squadre disperate che possono togliere punti.… - Mattiat961 : RT @mirkonicolino: #Sconcerti contro le big italiane della #SuperLega: 'Nessuno pensa che il calcio sia perfetto, ma chi l’ha riempito di d… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Napoli

Il Napoli Online

Commenta per primo Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (), Salvatore Sirigu () . Scorrendo l'elenco dei portieri convocati dal ct Roberto Mancini per le sfide della sua Italia contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania di fine marzo, si ..., per esempio, il segretario Marco Sarracino ha paventato l'ipotesi che non si tengano, con ... Ail dialogo prosegue ma per adesso è quasi improbabile una convergenza rossogialla, almeno ...La partita tra Torino e Napoli, valida per la 33^ giornata di campionato, sarà diretta dall’arbitro internazionale Paolo Valeri di Roma 2. Gli assistenti saranno Del Giovane e Imperiale, il quarto ...Sei giornate di Serie A da disputare e un epilogo ancora tutto da scrivere con quattro squadre raccolte in tre punti - dal Milan secondo a quota 66 al Napoli a quota 63 e una Lazio a 58 che però deve ...