Tor Vergata, inaugurato nuovo hub vaccinale. Zingaretti: rete importante (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – È stato inaugurato questo pomeriggio a Roma il nuovo hub vaccinale di Tor Vergata. Il presidio si trova tra le cosiddette vele di Calatrava. L'apertura e' avvenuta alla presenza dell'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, dei vertici del policlinico di Tor Vergata e del rettore dell'omonima universita'. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, si e' collegato da casa attraverso un maxi schermo. "Questo nuovo hub, in collaborazione con la Cri e' un fatto molto importante- ha detto- Sara' aperto 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. Gia' potra' fare 1.000 vaccini, che diventeranno 2.000 piu' avanti. La rete della distribuzione vaccinale e' veramente importante". "La sfida non e' ...

