Top Dieci streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 aprile 2021) Questa sera, venerdì 23 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladella seconda edizione di Top, varietà con alla conduzione Carlo Conti. Il format mantiene le stesse caratteristiche dello scorso anno, ma in più ci sarà un gruppo di ballerini modelli e sono previsti anche degli ospiti a sorpresa. Al centro del gioco due squadre composte da tre personaggi che hanno un legame tra loro, si affronteranno per scoprire classifiche di ogni genere, nel segno dell’attualità e della memoria.la secondadi Topintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1 ...