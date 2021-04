Tokyo 2020, Giappone in stato di emergenza per il Covid a 3 mesi dalle Olimpiadi (Di venerdì 23 aprile 2021) Recrudescenza da coronavirus in Giappone. Il Paese è in stato di emergenza per l’aumento dei contagi, quando mancano meno di tre mesi ai Giochi di Tokyo 2020 al via il prossimo 23 luglio. Secondo l’organizzazione la situazione attuale non inficerà sull’organizzazione delle Olimpiadi ma è chiaro che la preoccupazione resta dopo il rinvio dello scorso anno sempre a causa della pandemia da Covid-19. Sono in particolare Tokyo, Kyoto, Osaka e Hyogo i dipartimenti interessati dalle restrizioni. L’obiettivo è contenere le varianti, ma al momento i Giochi non sono in pericolo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Recrudescenza da coronavirus in. Il Paese è indiper l’aumento dei contagi, quando mancano meno di treai Giochi dial via il prossimo 23 luglio. Secondo l’organizzazione la situazione attuale non inficerà sull’organizzazione dellema è chiaro che la preoccupazione resta dopo il rinvio dello scorso anno sempre a causa della pandemia da-19. Sono in particolare, Kyoto, Osaka e Hyogo i dipartimenti interessatirestrizioni. L’obiettivo è contenere le varianti, ma al momento i Giochi non sono in pericolo. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Olimpiadi Tokyo 2020, calcio: Marco Guida unico arbitro italiano presente, farà il Var Marco Guida come VAR è l'unico arbitro italiano inserito nella lista resa nota dalla Fifa in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Il Comitato Arbitri FIFA ha nominato in totale 99 ufficiali di gara (25 arbitri, 50 assistenti, 20 ufficiali video e quattro arbitri di supporto) da 51 paesi per arbitrare i tornei ...

Violazioni del codice etico: Paire non parteciperà alle Olimpiadi ... dopo aver consultato Sebastien Grosjean, capitano della squadra francese di Coppa Davis, ha deciso di escludere il giocatore dai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo", scrive la Fft nel ...

Tokyo 2020, il torneo di calcio olimpico: date, squadre e gironi Goal.com Olimpiadi Tokyo 2020, Hashimoto: "Non pensiamo alla cancellazione" Intanto il Giappone proclama lo stato d'emergenza sanitaria per l'aumento di contagi ...

