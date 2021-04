Titanic | James Cameron osservò il primo fan mentre guardava il film

(Di venerdì 23 aprile 2021)una donna durante la prima proiezione in assoluto di, undel 1997 che aveva scritto, diretto e co-prodotto. Durante la prima proiezione di, unscritto, diretto, co-prodotto e co-montato da, il celebre regista riuscì ad osservare una donna, la prima fan della pellicola a tutti gli effetti, e la reazione che ebbe visionando alcune delle scene più commoventi ed emozionanti del cinema moderno. "Fu la prima proiezione in assoluto, eravamo entrati nel Mall of America a Minneapolis e reclutammo alcuni membri dello staff affinché sostituisseroalla proiezione programmata di Grandi speranze." Ha raccontato. "Pensai: 'quando il titolo ...

James Cameron osservò una donna durante la prima proiezione in assoluto di Titanic, un film del 1997 che aveva scritto, diretto e co-prodotto. Durante la prima proiezione di Titanic, un film ..."Il Titanic era la nave più sicura del suo tempo – dice nel ... Altre scene del film interpretato da Leonardo di Caprio e Kate Winslet, girato nel 1997 da James Cameron, non hanno alcun fondamento di ...