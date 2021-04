Tina Cipollari | perché è finita con Kikò? Qual è la verità

Advertising

itssilvy : RT @Ibra_Chia: #uominiedonne Tina furiosa come una bestia. Ma dateci una diretta h24 da casa Cipollari. - itssilvy : RT @impasticcata: tina cipollari ti voglio bene - amicipererrore : RT @impasticcata: tina cipollari ti voglio bene - TomellisW : RT @Ibra_Chia: #uominiedonne Tina furiosa come una bestia. Ma dateci una diretta h24 da casa Cipollari. - TomellisW : RT @impasticcata: tina cipollari ti voglio bene -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

e Gemma Galgani hanno intanto avuto una nuova discussione. 'Sei arrivata come una suora, con le ballerine..', ha sottolineato la bionda opinionista. 'Tu non mi hai creata. Sono ...crede di essere fuori onda a Uomini e Donne: "Mi sono rotta il ca..." Purtroppo per i telespettatori di Uomini e Donne la presenza diè limitata a un suo collegamento ...Tina Cipollari riesce a essere protagonista indiscussa delle puntate di Uomini e Donne anche mentre è in collegamento da casa. Ne è un esempio quanto andato in onda oggi 23 aprile. L ...A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 23 aprile, è andata in onda l’ennesima lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La ragione della scintilla è un’intervista recente dell’opinionista del famoso ...