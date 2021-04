"Ti porto in tribunale", "Incredula": lite Bongiorno-Macina (Di venerdì 23 aprile 2021) Si infiamma lo scontro sul caso che vede coinvolto Ciro Grillo. La sottosegretaria alla Giustizia, Anna Macina, ha provato a spiegare il senso delle sue affermazioni sulla Bongiorno ma la senatrice della Lega ha replicato duramente Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) Si infiamma lo scontro sul caso che vede coinvolto Ciro Grillo. La sottosegretaria alla Giustizia, Anna Macina, ha provato a spiegare il senso delle sue affermazioni sullama la senatrice della Lega ha replicato duramente

Ultime Notizie dalla rete : porto tribunale ARRESTO DI LADRI DI AUTOVETTURE IN TRASFERTA DAL FOGGIANO ... e di tentato furto in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere il secondo. Alle ore ... Sentito il Sostituto Procuratore presso il Tribunale dei Minori di Campobasso, dr.ssa Venditti, il ...

"Ti porto in tribunale", "Incredula": lite Bongiorno - Macina In un'intervista al quotidiano La Repubblica, l'avvocato Bongiorno ha ribadito: "Ho pensato che porterò la sottosegretaria in tribunale e agirò nei suoi confronti per queste accuse farneticanti". "La ...

