The Witcher | l' intera serie ha venduto oltre 50 milioni di copie The Witcher 3 da solo ha superato quota 30 milioni di copie piazzate

(Di venerdì 23 aprile 2021) Non è un segreto che ladi videogiochi Thedi CD Projekt Red sia stata un enorme successo per la società nel corso degli anni dalla sua prima comparsa nel 2007. Tuttavia, CD Projekt ha rivelato che il franchise nel suo insieme ha tagliato un importante traguardo, con un titolo specifico all'interno dellache continua ad essere il maggior successo di tutti. In un nuovo report sugli utili di CD Projekt, la compagnia ha rivelato che l'di Theha orai 50divendute in totale. Questa è un'impresa piuttosto impressionante, soprattutto considerando che non ci sono molte uscite nel franchise nel suo insieme. ...

CD Projekt RED svela la finestra di lancio di The Witcher Monster Slayer, nuovo videogioco per dispositivi mobili dell'amato franchise.