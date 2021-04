The Smashing Pumpkins, Zero e il piacere dell’apatia | Memories (Di venerdì 23 aprile 2021) Ancora oggi, quando Zero degli Smashing Pumpkins, tuona dal palco una massa precisa di persone inizia a saltare, scandendo il ritmo insieme ai 4/4 di Jimmy Chamberlin. Il potere di questo brano è la pistolettata continua, dritta sul petto, esplosa dalla combinazione dei riff di ogni strumento. Tutto aperto e arieggiato, ma claustrofobico nel contempo. Il mondo grottesco e folle di Billy Corgan è riversato senza veli in quel capolavoro di Mellon Collie And The Infinite Sadness. Marcio e ipnotico, ora degno di un pogo e ora degno di un disagio adolescenziale, ora strappalacrime e ora malinconico. Mellon Collie And...(Remaster 2Cd) Mellon Collie & The Infinite Sadness 2 CD by The Smashing ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Ancora oggi, quandodegli, tuona dal palco una massa precisa di persone inizia a saltare, scandendo il ritmo insieme ai 4/4 di Jimmy Chamberlin. Il potere di questo brano è la pistolettata continua, dritta sul petto, esplosa dalla combinazione dei riff di ogni strumento. Tutto aperto e arieggiato, ma claustrofobico nel contempo. Il mondo grottesco e folle di Billy Corgan è riversato senza veli in quel capolavoro di Mellon Collie And The Infinite Sadness. Marcio e ipnotico, ora degno di un pogo e ora degno di un disagio adolescenziale, ora strappalacrime e ora malinconico. Mellon Collie And...(Remaster 2Cd) Mellon Collie & The Infinite Sadness 2 CD by The...

