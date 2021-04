The Last Of Us: alla regia della serie anche Jasmila Žbani? e Ali Abbasi (Di venerdì 23 aprile 2021) Jasmila Žbani?, regista di Quo vadis, Aida, e Ali Abbasi, che ha realizzato nel 2018 Border, faranno parte del team che realizzerà The Last Of Us. The Last of Us, la serie tratta dal popolare videogioco, vedrà impegnati dietro la macchina da presa anche Jasmila Žbani? e Ali Abbasi. La regista ha recentemente realizzato il film Quo vadis, Aida, mentre il collega ha ottenuto una positiva accoglienza internazionale con Border. La storia raccontata in The Last of Us si svolge venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto indurito dagli eventi, viene ingaggiato per far uscire clandestinamente la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) da una zona in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 aprile 2021)?, regista di Quo vadis, Aida, e Ali, che ha realizzato nel 2018 Border, faranno parte del team che realizzerà TheOf Us. Theof Us, latratta dal popolare videogioco, vedrà impegnati dietro la macchina da presa? e Ali. La regista ha recentemente realizzato il film Quo vadis, Aida, mentre il collega ha ottenuto una positiva accoglienza internazionale con Border. La storia raccontata in Theof Us si svolge venti anni dopo la distruzioneciviltà moderna. Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto indurito dagli eventi, viene ingaggiato per far uscire clandestinamente la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) da una zona in ...

Advertising

95_marsei : Bho non so se prendere i biglietti per the last disagreement - MondoKennel : Novità su The Last of Us HBO: Nominati Jasmila Zbanic e Ali Abbasi come nuovi Registi. - GamingToday4 : The Last of Us 2, un video musicale per il cortometraggio italiano fanmade - 3cinematographe : #TheLastofUs: svelati i nomi di due registi coinvolti nella serie - majellandoe : Salvatore Fresi, the last Libero ???? -

Ultime Notizie dalla rete : The Last LOL 2: confermata la seconda stagione, concorrenti e anticipazioni ... in linea anche con quelle previste per gli altri Paesi che hanno adattato il format (LOL - Last ... Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, ...

Comscore Continues with Innovations in Italy ... cookie - free targeting capability - to more European markets, including Italy, last month, Comscore is now rolling out further developments to its measurement suite. The latest enhancement to ...

The Last of Us 2: arriva l'upgrade 4K a 60 FPS? Spaziogames.it The Last of Us: Jasmila Žbanic e Ali Abbasi saranno i registi di alcuni episodi della serie Nel cast dello show ci sarà anche Gabriel Luna nel ruolo di Tommy. LEGGI: The Last Of Us: Neil Druckmann, “Nella serie ci saranno dialoghi tratti dal videogioco” Le puntate dovrebbero seguire gli ...

The Last of Us: trovati i registi della serie TV Sembra che siano stati trovati i registi della serie TV dedicata a The Last of Us: stiamo parlando di Jasmila Žbanic che è conosciuta per aver lavorato al film nominato agli Oscar intitolato Quo vadis ...

... in linea anche con quelle previste per gli altri Paesi che hanno adattato il format (LOL -... Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru deiJackal, ...... cookie - free targeting capability - to more European markets, including Italy,month, Comscore is now rolling out further developments to its measurement suite.latest enhancement to ...Nel cast dello show ci sarà anche Gabriel Luna nel ruolo di Tommy. LEGGI: The Last Of Us: Neil Druckmann, “Nella serie ci saranno dialoghi tratti dal videogioco” Le puntate dovrebbero seguire gli ...Sembra che siano stati trovati i registi della serie TV dedicata a The Last of Us: stiamo parlando di Jasmila Žbanic che è conosciuta per aver lavorato al film nominato agli Oscar intitolato Quo vadis ...