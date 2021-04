The Falcon and The Winter Soldier | il simbolo dell’America nera

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nella settimana della sentenza al processo sull’ omicidio di George Floyd, la Disney decide di piazzare il colpo grosso. Una bella coincidenza che si carica di simbolismi e aspettative. L’ ultimo episodio di Theand Thearriva violento come un pugno in faccia, scardinando tutte le convinzioni di una società violenta e razzista. Una puntata che si piazza alla base della società americana cercando di distruggerla dalle fondamenta. Dal suo. Un discorso che mette radici in 500 anni di storia e che viene portato avanti anche in un prodotto di intrattenimento come questo. Theand Thesi presenta come uno dei prodotti più complessi e sfaccettati mai realizzati dai Marvel Studios, ma allo stesso tempo come uno dei più ...

andWinter Soldier occupa il primo posto nella classifica delle serie TV originali più viste nella settimana dal 22 al 28 marzo. Ecco la classifica Nielsen per le serie originali nella ...ALLERTA SPOILER Così com'è successo nei fumetti, anche nella serieandWinter Soldier Sam Wilson è diventato Captain America . L'MCU, con vecchi e nuovi personaggi, getta le fondamenta per una Fase 4 ricca di cambiamenti e rinnovate squadre di ...Una bella coincidenza che si carica di simbolismi e aspettative. L' ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier arriva violento come un pugno in faccia, scardinando tutte le convinzioni di ...