The Falcon and The Winter Soldier 2 ci sarà? Il finale apre un nuovo capitolo per Sam e Bucky (Di venerdì 23 aprile 2021) The Falcon and The Winter Soldier 2 ci sarà? La Marvel è fiduciosa, dopo il finale di stagione che ha chiuso la storia principale, aprendo però un nuovo capitolo per i protagonisti. A differenza di WandaVision, concepita come miniserie, il prodotto incentrato sui personaggi di Sam Wilson e Bucky Barnes potrebbe andare anche oltre il suo primo anno. Come dichiarato dal boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, ci sono “diverse idee per una seconda stagione”. L’obbiettivo della Casa delle Idee è quello di creare un universo sempre più coeso tra film e serie tv, facendo sì che i personaggi possano apparire sia sul piccolo che grande schermo. Prima del finale di The Falcon and The Winter ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Theand The2 ci? La Marvel è fiduciosa, dopo ildi stagione che ha chiuso la storia principale,ndo però unper i protagonisti. A differenza di WandaVision, concepita come miniserie, il prodotto incentrato sui personaggi di Sam Wilson eBarnes potrebbe andare anche oltre il suo primo anno. Come dichiarato dal boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, ci sono “diverse idee per una seconda stagione”. L’obbiettivo della Casa delle Idee è quello di creare un universo sempre più coeso tra film e serie tv, facendo sì che i personaggi possano apparire sia sul piccolo che grande schermo. Prima deldi Theand The...

Advertising

sabxlou : PER LA VOSTRA SANITÀ MENTALE non guardate l’ultima puntata di the falcon and the winter soldier - _diana87 : I presupposti per una seconda stagione ci sono tutti! #TheFalconAndTheWinterSoldier #FalconAndWinterSoldier… - defuzzylord : Praticamente Falcon e The Winter Soldier è come se l'avessi vista - evansxlali : Ma esattamente, prima di the falcon and the winter soldier, cosa facevamo? - jamesbarnes_1 : qualcuno conosce un sito dove posso vedere l'ultimo episodio di the falcon and the winter soldier in italiano o anc… -