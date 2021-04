The Conjuring – Per ordine del diavolo, il ritorno al cinema della saga horror (Di venerdì 23 aprile 2021) La saga cinematografica horror di The Conjuring (che conta nel suo universo anche gli spin-off Annabelle e The Nun) torna al cinema dal 3 Giugno con il terzo capitolo The Conjuring – Per ordine del diavolo. La saga racconta infatti alcune dei casi più eclatanti trattati dai demonologi Ed e Lorraine Warren, che nella serie sono interpretati da Patrick Wilson (Insidious, Aquaman) e Vera Farmiga (The Departed, Godzilla II: King of Monsters). In questo nuovo capitolo, in cui ritornano gli attori principali del cast, Ed e Lorraine Warren dovranno indagare sul caso di Arne Cheyenne Johnson, che dopo essere stato accusato di omicidio ha dichiarato per difendersi di essere stato posseduto da un demone. Il regista di The ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Latograficadi The(che conta nel suo universo anche gli spin-off Annabelle e The Nun) torna aldal 3 Giugno con il terzo capitolo The– Perdel. Laracconta infatti alcune dei casi più eclatanti trattati dai demonologi Ed e Lorraine Warren, che nella serie sono interpretati da Patrick Wilson (Insidious, Aquaman) e Vera Farmiga (The Departed, Godzilla II: King of Monsters). In questo nuovo capitolo, in cui ritornano gli attori principali del cast, Ed e Lorraine Warren dovranno indagare sul caso di Arne Cheyenne Johnson, che dopo essere stato accusato di omicidio ha dichiarato per difendersi di essere stato posseduto da un demone. Il regista di The ...

