The Bite: il trailer della nuova serie in cui il COVID trasforma la gente in zombi (Di venerdì 23 aprile 2021) Robert e Michelle King, già autori di cult come The Good Wife, hanno creato la serie The Bite e nel trailer si vede cosa accade quando il COVID trasforma la gente in zombi. The Bite, di cui online è stato condiviso il primo trailer, è la nuova serie realizzata da Robert e Michelle King che arriverà il 21 maggio su Spectrum. Nel video si vedono le prime sequenze del progetto nelle quali i protagonisti si ritrovano alle prese con una mutazione del COVID-19 che trasforma le persone in zombi affamati di carne umana. Tra bondage, morti viventi, videochiamate e virus, la situazione precipita drasticamente. La serie The Bite, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 aprile 2021) Robert e Michelle King, già autori di cult come The Good Wife, hanno creato laThee nelsi vede cosa accade quando illain. The, di cui online è stato condiviso il primo, è larealizzata da Robert e Michelle King che arriverà il 21 maggio su Spectrum. Nel video si vedono le prime sequenze del progetto nelle quali i protagonisti si ritrovano alle prese con una mutazione del-19 chele persone inaffamati di carne umana. Tra bondage, morti viventi, videochiamate e virus, la situazione precipita drasticamente. LaThe, ...

