Terrorismo, albanese si oppone a estradizione: nessun coinvolgimento in strage

Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – "Ci opporremo all'estradizione in Francia, Endri Elezi non risponde né di strage di reati di Terrorismo". Così l'avvocato Francesco Fabozzi, legale di fiducia del 28enne albanese Endri Elezi, arrestato dalla Polizia di Stato la sera del 21 aprile a Sparanise, nel Casertano, perché colpito da un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità francesi, che lo accusano di aver fornito una pistola e un fucile a Mohamed Lahouaiej–Bouhlel, autore dell'attentato terroristico commesso a Nizza il 14 luglio 2016, che costò la vita ad ottantasei persone. Ieri, l'ottava sezione della Corte d'Appello di Napoli competente per l'estradizione, ha convalidato l'arresto ritenendo sussistente il pericolo di fuga ed ha confermato il carcere per Elezi, rinchiuso nel penitenziario ...

