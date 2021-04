Terrence Clarke, chi era la promessa del basket NBA morto in un incidente (Di venerdì 23 aprile 2021) Lutto per il decesso del giovane a soli 19 anni. (Andy Lyons/Getty Images)Terrence Clarke, un giocatore di basket di 19 anni che giocava per l’Università del Kentucky e che aveva recentemente firmato per il Draft NBA, è morto in un incidente stradale giovedì. Lo ha confermato la polizia di Los Angeles. Il giovane cestista era considerato una delle grandi promesse del futuro del basket statunitense. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Martina Trevisan, la tennista italiana e l’impresa al Roland Garros L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00 ora locale, dopo che Clarke non ha rispettato un semaforo rosso e la sua auto si è scontrata con un veicolo che tentava di svoltare a sinistra, ha detto a CBS News un portavoce della divisione ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 aprile 2021) Lutto per il decesso del giovane a soli 19 anni. (Andy Lyons/Getty Images), un giocatore didi 19 anni che giocava per l’Università del Kentucky e che aveva recentemente firmato per il Draft NBA, èin unstradale giovedì. Lo ha confermato la polizia di Los Angeles. Il giovane cestista era considerato una delle grandi promesse del futuro delstatunitense. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Martina Trevisan, la tennista italiana e l’impresa al Roland Garros L’è avvenuto intorno alle 14:00 ora locale, dopo chenon ha rispettato un semaforo rosso e la sua auto si è scontrata con un veicolo che tentava di svoltare a sinistra, ha detto a CBS News un portavoce della divisione ...

