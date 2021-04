Tensione a Gerusalemme | oltre 100 feriti e 50 arresti negli scontri tra estrema destra | palestinesi e polizia – Il video

(Di venerdì 23 aprile 2021) Altadove nella notte tra il 21 e il 22 aprile si sono verificati violentiin tutta la città tra, affiliati al gruppo dianti-arabo Lehava e. Glisono iniziati nel versante orientale della città proprio in seguito a una marcia organizzata, in pieno Ramadan, dagli attivisti del movimento. La dimostrazione è arrivata dopo che su TikTok sono iniziati a circolarediche aggredivano ebrei intorno all’area della Porta di Damasco, a nord-ovest disono stati105e arrestate 50 persone. La marcia degli ...

, in pieno ramadan, è tornata latra arabi ed israeliani ultraortodossi. Centinaia di persone si sono fronteggiate nella parte Ovest della capitale sino alla porta di Damasco da ...(AsiaNews) - Dall'inizio del Ramadan, il mese sacro di digiuno e preghiera islamico, 'lae nell'area circostante è in progressivo aumento', per oggi al termine della preghiera del Venerdì 'vi è il timore di nuovi scontri'. È quanto afferma ad AsiaNews Adel Misk, ...Da giorni a Gerusalemme è teatro di scontri. La tensione è aumentata dopo la diffusione sul social TikTok di due aggressioni da parte di giovani palestinesi nei confronti di abitanti ebrei ...Il nodo dell’occupazione. Gerusalemme (AsiaNews) - Dall’inizio del Ramadan, il mese sacro di digiuno e preghiera islamico, “la tensione a Gerusalemme e nell’area circostante è in progressivo aumento”, ...