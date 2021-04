Tennis, Jannik Sinner: “Sorpreso di essere nella top-8 dell’ATP Race, ma il percorso è ancora molto lungo” (Di venerdì 23 aprile 2021) Jannik Sinner, quest’oggi, scenderà in campo a Barcellona per affrontare il n.7 del mondo Andrey Rublev nel match valido per i quarti di finale dell’ATP 500 in terra catalana. L’azzurrino, reduce dalla convincente vittoria contro l’iberico Roberto Bautista Agut (n.11 del ranking), dovrà vedersela contro un giocatore che negli ultimi 20 mesi ha ottenuto più successi di tutti e per questo gode dei favori del pronostico. L’approccio di Sinner, però, sarà sempre lo stesso: affrontare l’avversario con determinazione e dare il 100%, poi si vedrà. Con spirito competitivo, dunque, l’altoatesino giocherà contro il moscovita, gratificato da una classifica che a 19 anni lo vede in top-20 nel ranking ATP e tra i migliori otto della Race (la classifica che premia i migliori otto Tennisti del 2021, ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021), quest’oggi, scenderà in campo a Barcellona per affrontare il n.7 del mondo Andrey Rublev nel match valido per i quarti di finale500 in terra catalana. L’azzurrino, reduce dalla convincente vittoria contro l’iberico Roberto Bautista Agut (n.11 del ranking), dovrà vedersela contro un giocatore che negli ultimi 20 mesi ha ottenuto più successi di tutti e per questo gode dei favori del pronostico. L’approccio di, però, sarà sempre lo stesso: affrontare l’avversario con determinazione e dare il 100%, poi si vedrà. Con spirito competitivo, dunque, l’altoatesino giocherà contro il moscovita, gratificato da una classifica che a 19 anni lo vede in top-20 nel ranking ATP e tra i migliori otto della(la classifica che premia i migliori ottoti del 2021, ...

