Tennis, in arrivo una sanzione per Paire: a rischio la sua presenza ai Giochi di Tokyo (Di venerdì 23 aprile 2021) Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', il Tennista francese Benoit Paire verrà presto multato dalla FFT (Federazione francese di Tennis) per i suoi comportamenti in campo nelle ultime settimane, che non sono passati inosservati. Se la sanzione di per sé non fa notizia, in realtà potrebbe avere delle ripercussioni sulla stagione. Il 31enne di Avignone è infatti a rischio esclusione per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. "Sono abituato a dire in faccia ai giocatori cosa penso e Arnaud Clement ha fatto lo stesso. Abbiamo stabilito le nostre regole di gioco" ha dichiarato il presidente Gilles Moretton, che non ha rivelato molti dettagli in merito alla conversazione avuta con Paire. Con ogni probabilità nei prossimi giorni emergeranno ulteriori informazioni.

