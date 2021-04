Tennis | Corrado Barazzutti difende Fabio Fognini | “Insultava se stesso | c’è stato un malinteso”

(Di venerdì 23 aprile 2021) La squalifica dinel secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona (Spagna) fa discutere. Nel corso del match contro lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, l’azzurro èsanzionato per “verbal abuse” nei confronti di un giudice di linea., infatti, èaccusato di aver insultato il menzionato giudice di linea, portando alla decisione di estrometterlo dal torneo, nonostante il ligure già in campo abbia cercato di giustificare il suo comportamento. Professando la propria innocenza,ha annunciato posteriormente che farà ricorso. A prendere le difese dell’azzurro èanche l’ex capitano di Coppa Davische all’Adnkronos ha così commentato quanto accaduto sulla terra rossa catalana: “Ho ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Corrado Barazzutti prende le difese di Fognini: a detta dell'ex capitano di Davis c'è stato un malinteso a… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Corrado

SardiniaPost

Barazzutti commenta così all'Adnkronos la squalifica subita ieri da Fabio Fognini al torneo Atp 500 di Barcellona durante il match di 2° turno con lo spagnolo Roberto Carballes Baena per "...Adriano Panatta è stato uno dei più' grandi campioni diitaliano, forse il più grande, l'... Nello stesso anno Panatta portò a casa la Coppa Davis con i suoi compagniBarazzutti, Paolo ...La squalifica di Fabio Fognini nel secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona (Spagna) fa discutere. Nel corso del match contro lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles, l’azzurro è stato sanzionato per ...Corrado Barazzutti, in un’intervista all’agenzia di stampa Adnkronos, ha rivelato di aver sentito Fognini dopo l’accaduto e di credere alla sua versione. “Ho sentito Fabio e dice di non aver detto ...