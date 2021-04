Tennis, Benoit Paire escluso dalle Olimpiadi di Tokyo per comportamenti inappropriati in campo (Di venerdì 23 aprile 2021) Una situazione decisamente particolare quella che sta vivendo il Tennista francese Benoit Paire. Il giocatore transalpino, infatti, è stato escluso dai Giochi Olimpici Estivi di Tokyo dalla FederTennis francese “per comportamenti inappropriati”. Paire, infatti, ha pagato a caro prezzo il suo atteggiamento in campo degli ultimi match nei quali è stato impegnato: l’ultimo della serie è stato quello di Barcellona, contro l’azzurro Federico Gaio, con il successo di quest’ultimo. Una manifestazione del tutto fuori luogo per Paire che, tra i suoi monologhi, ha anche distrutto la sua racchetta e preso a calci la rete, concludendo con uno sputo in mezzo al campo. Un gestaccio che aveva fatto ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Una situazione decisamente particolare quella che sta vivendo ilta francese. Il giocatore transalpino, infatti, è statodai Giochi Olimpici Estivi didalla Federfrancese “per”., infatti, ha pagato a caro prezzo il suo atteggiamento indegli ultimi match nei quali è stato impegnato: l’ultimo della serie è stato quello di Barcellona, contro l’azzurro Federico Gaio, con il successo di quest’ultimo. Una manifestazione del tutto fuori luogo perche, tra i suoi monologhi, ha anche distrutto la sua racchetta e preso a calci la rete, concludendo con uno sputo in mezzo al. Un gestaccio che aveva fatto ...

