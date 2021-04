Tenebre e Ossa: primi 10 minuti della serie Netflix (VIDEO) (Di venerdì 23 aprile 2021) Durante un evento in streaming per la presentazione di Tenebre e Ossa, sono stati mostrati i primi dieci minuti della nuova serie Netflix. L'attesissimo adattamento della serie Tenebre e Ossa di Leigh Bardugo è da oggi disponibile su Netflix, ma già da ieri i superfan hanno potuto vedere un'anteprima dei primi 10 minuti grazie a un evento in streaming con tutto il cast che ha presentato il nuovo show. Al minuto 43:40 del VIDEO, dopo una lunga chiacchierata con attori Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young e Ben Barnes e lo showrunner Eric Heisserer, potete vedere i primi dieci ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 aprile 2021) Durante un evento in streaming per la presentazione di, sono stati mostrati idiecinuova. L'attesissimo adattamentodi Leigh Bardugo è da oggi disponibile su, ma già da ieri i superfan hanno potuto vedere un'anteprima dei10grazie a un evento in streaming con tutto il cast che ha presentato il nuovo show. Al minuto 43:40 del, dopo una lunga chiacchierata con attori Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young e Ben Barnes e lo showrunner Eric Heisserer, potete vedere idieci ...

