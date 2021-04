Teatro a Milano, dall'Elfo al Piccolo: i palchi sul blocco di partenza (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Teatro vede giallo, ed è festa. Gli spazi milanesi preparano alla riapertura, fra dubbi e certezze, a cominciare dal 4 maggio in poi. L'Elfo parte dal 4 maggio con Lo Strano caso del cane ucciso a ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilvede giallo, ed è festa. Gli spazi milanesi preparano alla riapertura, fra dubbi e certezze, a cominciare dal 4 maggio in poi. L'parte dal 4 maggio con Lo Strano caso del cane ucciso a ...

Advertising

repubblica : 25 Aprile, l'omaggio della Scala: dieci variazioni di Bella Ciao sui social del teatro - RaiTre : C’è stato un tempo, la prima metà dall’ottocento, in cui per fare fortuna si emigrava da Milano a Napoli e non vice… - MariaMtg31 : RT @Anpinazionale: Il 25 aprile concerto in streaming con 10 variazioni su Bella ciao promosso dalla Sezione ANPI del Teatro alla Scala e d… - gilanica : RT @Anpinazionale: Il 25 aprile concerto in streaming con 10 variazioni su Bella ciao promosso dalla Sezione ANPI del Teatro alla Scala e d… - AntonioCarell10 : RT @Anpinazionale: Il 25 aprile concerto in streaming con 10 variazioni su Bella ciao promosso dalla Sezione ANPI del Teatro alla Scala e d… -