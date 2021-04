Taibi rivela | «Ho il Covid Esperienza brutta | pensavo di non viverla»

(Di venerdì 23 aprile 2021) Massimo, ex portiere ed ora ds della Reggina, è risultato positivo al: ecco le sue parole e la sua situazione Massimoè positivo al: le parole del ds della Reggina alla Gazzetta del Sud. «Domenica avevo tirato un sospiro di sollievo. In quanto il primo tampone a cui mi ero sottoposto risultava negativo. Da lì a poco tuttavia, ho cominciato ad avvertire sintomi strani. Una stanchezza mai provata in vita mai, tosse, dolori lancinanti alla schiena, temperatura che cominciava a salire. Insomma avevo già capito di avere contratto il virus. Sono a casa mia, a Modena, in isolamento e sto seguendo tutte le procedure richieste in questi casi. Quella delè un’molto, nondi doverla vivere sulla mia ...

... ma si sofferma poi sulle notizie degli ultimi giorni E' Massimouno dei positivi al Covid in ... 'Domenica avevo tirato un sospiro di sollievo -l'ex portiere - in quanto al primo tampone ...'La trattativa ? Il direttore ed il mister,e Baroni , erano interessati a me come giocatore ... 'Sono tutti molto accoglienti -- al Sud c'è calore . Dispiace solo che non ci siano i ...Massimo Taibi, ex portiere ed ora ds della Reggina, è risultato positivo al COVID: ecco le sue parole e la sua situazione Massimo Taibi è positivo al Covid: le parole del ds della Reggina alla ...E' il ds Massimo Taibi uno dei due dirigenti della Reggina positivi al Covid. L'ha rivelato il diretto interessato alla Gazzetta del Sud. “Domenica avevo tirato un sospiro di sollievo - ha detto -. In ...