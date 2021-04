Taibi racconta il Covid | Mai sentito così

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il ds della Reggina Massimo, positivo alalla Gazzetta del Sud, hato il momento che sta vivendo: 'Domenica avevo tirato un sospiro di sollievo. In quanto il primo tampone a cui mi ero sottoposto risultava negativo. Da lì a poco tuttavia, ...

Advertising

citynowit : Il Ds racconta la sua esperienza con il covid, ma parla anche di Reggina e delle strane notizie -

Ultime Notizie dalla rete : Taibi racconta

Virgilio Sport

Il ds della Reggina Massimo, positivo al Covid alla Gazzetta del Sud, ha raccontato il momento che sta vivendo: 'Domenica avevo tirato un sospiro di sollievo. In quanto il primo tampone a cui mi ero sottoposto risultava ...Massimo, ospite della trasmissione 'Passione Amaranto', non si risparmia e sia 360 gradi. Il direttore sportivo amaranto fa il punto della situazione, tra mercato e critiche ricevute. 'S. ...Il ds della Reggina Massimo Taibi, positivo al Covid alla Gazzetta del Sud, ha raccontato il momento che sta vivendo: “Domenica avevo tirato un sospiro di sollievo. In quanto il primo tampone a cui mi ...“Certe cose mi hanno fatto più male del Covid…”. Sono le parole con cui Massimo Taibi, dopo aver raccontato la sua sfida con il virus (clicca qui), ha espresso il suo punto di vista su quelle che sono ...