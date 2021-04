Supervivientes | Valeria Marini ha baciato una donna?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 23 aprile 2021)continua a portare alta la bandiera del trash italiano e dopo aver intossicato i suoi compagni con delle uova marce, aver litigato con Sylvia Pantoja per un coltello ed essersi sporcata tutta di cioccolato durante una prova ricompensa, ha bisticciato anche con la cantante ed icona della comunità trans, Lara Sajen. Il litigioe Lara Sajen hanno litigato a causa proprio di Sylvia Pantoja, dato che l’italiana ha accusato la Sajen di essere troppo aggressiva con la Pantoja e di portare per questo energie negative a tutto il gruppo. Un litigio sul nulla culminato con lache ha dato un bacio in bocca alla Sajen così di punto in bianco, tanto da lasciare pure lei di stucco. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Isola dei ...