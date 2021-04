Superlega, Zidane risponde a Ceferin: “abbiamo il diritto di giocare la Champions League” (Di venerdì 23 aprile 2021) Zinedine Zidane pretende di giocare la semifinale di Champions League e non ha paura dopo il caos della Superlega. Il Real Madrid è protagonista di una stagione molto importante, in Liga spagnola è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Cadice che ha permesso di mantenere il distacco dall’Atletico Madrid, i punti di svantaggio dal primo posto sono appena tre e le prossime partite si preannunciano scoppiettanti. Un obiettivo importantissimo è quello della Champions League, i Blancos si sono qualificati per le semifinali e dovranno vedersela contro il Chelsea, il club spagnolo è nettamente favorito per il passaggio in finale. Superlega, sospiro di sollievo per i club: nessuna sanzione immediata, la decisione è stata ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 aprile 2021) Zinedinepretende dila semifinale die non ha paura dopo il caos della. Il Real Madrid è protagonista di una stagione molto importante, in Liga spagnola è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Cadice che ha permesso di mantenere il distacco dall’Atletico Madrid, i punti di svantaggio dal primo posto sono appena tre e le prossime partite si preannunciano scoppiettanti. Un obiettivo importantissimo è quello della, i Blancos si sono qualificati per le semifinali e dovranno vedersela contro il Chelsea, il club spagnolo è nettamente favorito per il passaggio in finale., sospiro di sollievo per i club: nessuna sanzione immediata, la decisione è stata ...

Advertising

CalcioWeb : #Zidane mette le cose in chiaro: l'allenatore del #RealMadrid non ha paura di perdere la Champions League per il ca… - LorenzoPuliga : RT @cmdotcom: #Zidane risponde a #Ceferin: 'Minacce illogiche, abbiamo il diritto di giocare la #ChampionsLeague. Futuro al #RealMadrid? Ve… - GianniIglesias : RT @cmdotcom: #Zidane risponde a #Ceferin: 'Minacce illogiche, abbiamo il diritto di giocare la #ChampionsLeague. Futuro al #RealMadrid? Ve… - axelita22 : RT @cmdotcom: #Zidane risponde a #Ceferin: 'Minacce illogiche, abbiamo il diritto di giocare la #ChampionsLeague. Futuro al #RealMadrid? Ve… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Zidane risponde a #Ceferin: 'Minacce illogiche, abbiamo il diritto di giocare la #ChampionsLeague. Futuro al #RealMadrid? Ve… -