Superlega | Uefa ha esaminato il ' caso' | ma decisioni rinviate

Tramite un comunicato, laha fatto sapere di non aver chiuso la questione con laAttraverso il proprio sito ufficiale, l'ha pubblicato un comunicato nel quale ha reso noti gli aggiornamenti sulla questione Super League dopo il Comitato Esecutivo svolto in mattinata. ..."Il comitato esecutivoha seguito gli ultimi sviluppi relativi alla, in particolare per quanto riguarda le opzioni a disposizione dellae le misure che intende prendere", ha fatto ...Il tema a tenere banco è sempre quello della Superlega. Intervenuto in conferenza stampa, Zinedine Zidane ha risposto a distanza alle minacce di Ceferin e Uefa riguardanti la Champions League. Queste ...Nel corso del Comitato Esecutivo si è parlato di: ” “Il Comitato Esecutivo UEFA è stato aggiornato sugli ultimi sviluppi della cosiddetta Superlega, comprese le opzioni a disposizione della UEFA e i ...