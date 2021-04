Superlega | nessuna sanzione sportiva dalla UEFA | le semifinali di Champions si giocheranno

(Di venerdì 23 aprile 2021) Durante il comitato esecutivo della, si sarebbe deciso di non sanzionare a livello sportivo le 12 squadre coinvolte nella. Ladisiquindi regolarmente In Svizzera è in corso il comitato esecutivo dellache sta analizzando anche quanto accaduto in settimana con la. Ma se qualcuno si aspettava la squalifica delle 12 squadre coinvolte nella competizione resterà deluso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, nessuno dei club subirà delle sanzioni sportive. LediLeague Real Madrid-Chelsea e PSG-Manchester City siquindi regolarmente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il casoLa notte in cui laè fallita: tutte le tappe della vicenda Laè già franata, dopo le inglesi anche l'Inter si sfila: "Non più interessati" La nota del ritiro: "...L'Uefa torna sul piede di guerra. Ha vinto la prima (importante) battaglia contro la, uscendone più forte, ma è consapevole di non poter ignorare il tentato golpe delle 12 ...vorrebbe...Stando allo stesso numero uno del Real "Nessuno ha pagato le penali". Dunque, in sostanza, il progetto SuperLega è ancora vivo. Secondo il Financial Times ci sarebbero delle clausole già concordate e ...La UEFA ha rinviato la decisione sulle possibili sanzioni ai club iscritti alla Superlega: l’esito e i dettagli della Consiglio Esecutivo. Nessuna sanzione per i dodici club coinvolti nel progetto ...