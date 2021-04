Superlega: Manchester United ha nascosto progetto al governo (Di venerdì 23 aprile 2021) I promotori della Superlega hanno nascosto fino all'ultimo le loro intenzioni non solo alla Uefa, ma anche alle autorità politiche, compreso il governo britannico. E' quanto ha rivelato oggi un ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) I promotori dellahannofino all'ultimo le loro intenzioni non solo alla Uefa, ma anche alle autorità politiche, compreso ilbritannico. E' quanto ha rivelato oggi un ...

Advertising

Tommasolabate : A me la #Superlega non piace. Non ho un numero sufficiente di amici a Manchester o Londra con cui prenderci in gir… - DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Un Real Madrid-Manchester o un Barcellona-Milan sono più attrattivi di sfide… - AAlciato : Possibile uscita in blocco di tutti gli altri cinque club inglesi, dopo il Manchester City che ha già ufficializzato #Superlega @SkySport - peterkama : La Superlega costa Euro 2020 a Manchester Dublino rinuncerà in via definitiva alle sue gare per gli Europei, che… - napolista : “Parlate tutti di Superlega, ma la nuova Champions è solo il minore dei mali” Ilkay Gundogan, centrocampista del Ma… -