Superlega: JpMorgan, 'valutato male l'accordo per la Superlega' (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo chiaramente valutato male come questo accordo sarebbe stato considerato dalla comunità calcistica in generale e come potrebbe avere avuto un impatto su di essa nel prossimo futuro. Impareremo da tutto questo". Così un portavoce di JpMorgan Chase, nota banca d'affari statunitense, ha comunicato la sua posizione in merito al progetto della Superlega. Solamente qualche giorno fa JpMorgan aveva confermato la volontà di finanziare il nuovo torneo fondato da 12 club europei -tra i quali Milan, Inter e Juventus- mettendo sul piatto la cifra monstre di 3,5 miliardi di euro. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo chiaramentecome questosarebbe stato considerato dalla comunità calcistica in generale e come potrebbe avere avuto un impatto su di essa nel prossimo futuro. Impareremo da tutto questo". Così un portavoce diChase, nota banca d'affari statunitense, ha comunicato la sua posizione in merito al progetto della. Solamente qualche giorno faaveva confermato la volontà di finanziare il nuovo torneo fondato da 12 club europei -tra i quali Milan, Inter e Juventus- mettendo sul piatto la cifra monstre di 3,5 miliardi di euro.

