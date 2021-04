Superlega, JPMorgan: “Abbiamo valutato male l’accordo, impareremo da questo” (Di venerdì 23 aprile 2021) Un portavoce di JPMorgan Chase ha fatto chiarezza in merito alla posizione della banca d’affari sulla Superlega: “Ci sembra ovvio di aver valutato male quest’accordo. Non ci aspettavamo una simile reazione della comunità calcistica nonostante l’impatto che avrebbe potuto avere in ottica futura. impareremo da tutto questo“. Una sorta di mea culpa, dunque, da parte dell’istituto americano, che fino a pochi giorni fa era invece pronto a finanziare il torneo con oltre 3 miliardi di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Un portavoce diChase ha fatto chiarezza in merito alla posizione della banca d’affari sulla: “Ci sembra ovvio di averquest’accordo. Non ci aspettavamo una simile reazione della comunità calcistica nonostante l’impatto che avrebbe potuto avere in ottica futura.da tutto“. Una sorta di mea culpa, dunque, da parte dell’istituto americano, che fino a pochi giorni fa era invece pronto a finanziare il torneo con oltre 3 miliardi di euro. SportFace.

Advertising

sole24ore : Superlega, JpMorgan declassata da Standard Ethics sulle pratiche di sostenibilità - pisto_gol : ??Non ci sono motivazioni sportive e etiche credibili per giustificare la nascita della #SuperLega ma una montagna d… - Gazzetta_it : #JPMorgan conferma: “Finanzieremo noi la #Superlega” - Gazzetta_it : #Superlega, #JPMorgan ammette: “Abbiamo valutato male il progetto” - dan_ceres : RT @marifcinter: #Superlega, anche #JpMorgan abbandona la nave: “Abbiamo chiaramente valutato male come questo accordo sarebbe stato visto… -