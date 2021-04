Superlega, JP Morgan fa marcia indietro: “Valutazione sbagliata…” (Di venerdì 23 aprile 2021) Continua il caos derivante dalla Superlega: JP Morgan, la banca che avrebbe garantito i fondi necessari per far partire il progetto, si è tirata definitivamente fuori dal progetto creato dai dodici club separatisti che, per 48h, hanno messo sottosopra il mondo del calcio. La nota arriva dopo il declassamento dell’istituto bancario da parte di Standard Ethics. Superlega, la nota di JP Morgan La Superlega continua a perdere pezzi importanti dopo che il progetto è stato messo in stand-by. La sollevazione di massa popolare, delle istituzione calcistiche mondiali e della politica, infatti, ha creato un muro invalicabile per i dodici club convolti nella creazione del nuovo torneo aperto ai più ricchi. È comunicazione delle ultime ore la rinuncia, dopo quella di tanti club, di JP ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Continua il caos derivante dalla: JP, la banca che avrebbe garantito i fondi necessari per far partire il progetto, si è tirata definitivamente fuori dal progetto creato dai dodici club separatisti che, per 48h, hanno messo sottosopra il mondo del calcio. La nota arriva dopo il declassamento dell’istituto bancario da parte di Standard Ethics., la nota di JPLacontinua a perdere pezzi importanti dopo che il progetto è stato messo in stand-by. La sollevazione di massa popolare, delle istituzione calcistiche mondiali e della politica, infatti, ha creato un muro invalicabile per i dodici club convolti nella creazione del nuovo torneo aperto ai più ricchi. È comunicazione delle ultime ore la rinuncia, dopo quella di tanti club, di JP ...

