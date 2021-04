SuperLega | JP Morgan ammette | ”Abbiamo valutato male il progetto”

Advertising

TuttoMercatoWeb : Anche JP Morgan prende le distanze dalla Superlega: 'Giudicato male l'impatto sul calcio' - SkySport : ULTIM'ORA JP MORGAN ABBANDONA IL PROGETTO SUPERLEGA 'GIUDICATO MALE IMPATTO SUI TIFOSI' #SkySport #SuperLega… - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? JP Morgan conferma: 'Finanzieremo noi la competizione' #SkySport #SuperLega #SuperLeague - Yogaolic : RT @_DAGOSPIA_: TROVATEVI UN ALTRO FINANZIATORE PER LA SUPERLEGA - JP MORGAN MOLLA IL PROGETTO - _DAGOSPIA_ : TROVATEVI UN ALTRO FINANZIATORE PER LA SUPERLEGA - JP MORGAN MOLLA IL PROGETTO -

Ultime Notizie dalla rete : SuperLega Morgan

JP, la banca che aveva inizialmente garantito il finanziamento dellacon un prestito da 3,5 miliardi di euro, ammette: "Abbiamo chiaramente valutato male come questa operazione sarebbe ...JPera pronta a mettere suo piatto 3,5 miliardi di dollari per finanziare l'avvio di una Super Lega calcistica europea. La banca avrebbe prestato questi soldi a lungo termine (23 anni) con ...Il fallimento del progetto Superlega continua ad avere ripercussioni non solo dal punto di vista calcistico ma anche dal punto di vista finanziario e a rimetterci è anche il colosso finanziario J.P.Dopo l'uscita della maggior parte dei club coinvolti, anche JP Morgan abbandona il progetto Superlega. La nota banca d'affari statunitense, che avrebbe dovuto finanziare il torneo tra le big d ...