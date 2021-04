Superlega: il Barça si schiera con il Real Madrid. Ceferin ad Agnelli: 'Meglio ingenuo che bugiardo' (Di venerdì 23 aprile 2021) Il progetto della Superlega è già concluso? Sembra proprio di no. Per il presidente del Real Madrid, Florentino Perez , la Superlega esiste ancora, ma è in stand by . "Don Flo" ha ribadito che: " La ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Il progetto dellaè già concluso? Sembra proprio di no. Per il presidente del, Florentino Perez , laesiste ancora, ma è in stand by . "Don Flo" ha ribadito che: " La ...

Laporta: 'La Superlega è una necessità. Il progetto continua a esistere' Joan Laporta, presidente del Barcellona, mantiene un certo equilibrio. Che sia diplomatico o meno, solo il futuro lo dirà. "Noi manteniamo una posizione di prudenza. La Superlega è una necessità però l'ultima parola spetta ai soci del nostro club . Ricordo che le grandi squadre sopportano molte spese, quindi devono poter dire la loro rispetto al comparto economico".

Joan Laporta, presidente del Barcellona, mantiene un certo equilibrio. Che sia diplomatico o meno, solo il futuro lo dirà. "Noi manteniamo una posizione di prudenza. La Superlega è una necessità però l'ultima parola spetta ai soci del nostro club . Ricordo che le grandi squadre sopportano molte spese, quindi devono poter dire la loro rispetto al comparto economico".