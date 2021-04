Superlega: Gasparri, 'lontano dal calcio chi ha proposto questo progetto' (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “La JP Morgan dice che ha valutato male la vicenda della Superlega e che imparerà dall'errore. Questa gente deve stare lontana dal calcio. Quelli che hanno tentato di fare la Superlega devono essere rimossi dagli organismi nazionali ed internazionali del calcio dei quali dovessero eventualmente fare parte". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Bisogna andare nella direzione esattamente contraria -aggiunge- e farlo con rapidità. Servono tetti agli emolumenti dati a calciatori, allenatori, dirigenti e mediatori. Non scordiamo questa ultima categoria che traffica nel calcio causando avvelenamenti che hanno prodotto danni inenarrabili. Il calcio va salvato da sé stesso. Un tempo si parlava dei 'ricchi scemi', riferimento ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “La JP Morgan dice che ha valutato male la vicenda dellae che imparerà dall'errore. Questa gente deve stare lontana dal. Quelli che hanno tentato di fare ladevono essere rimossi dagli organismi nazionali ed internazionali deldei quali dovessero eventualmente fare parte". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio. "Bisogna andare nella direzione esattamente contraria -aggiunge- e farlo con rapidità. Servono tetti agli emolumenti dati a calciatori, allenatori, dirigenti e mediatori. Non scordiamo questa ultima categoria che traffica nelcausando avvelenamenti che hanno prodotto danni inenarrabili. Ilva salvato da sé stesso. Un tempo si parlava dei 'ricchi scemi', riferimento ...

Advertising

TV7Benevento : Superlega: Gasparri, 'lontano dal calcio chi ha proposto questo progetto'... - kittesencul : Ora hanno trasformato #zonabianca in una (pure scarsa) imitazione del processo di Biscardi. Hanno cominciato a parl… - LauraCarrese : RT @RadioRadioWeb: 'Alla fine sapete come finirà? Tratteranno condizioni di maggiore vantaggio nell'ambito delle competizioni attuali. Cerc… - giordi63 : RT @RadioRadioWeb: 'Alla fine sapete come finirà? Tratteranno condizioni di maggiore vantaggio nell'ambito delle competizioni attuali. Cerc… - RadioRadioWeb : 'Alla fine sapete come finirà? Tratteranno condizioni di maggiore vantaggio nell'ambito delle competizioni attuali.… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Gasparri Calcio: Gasparri (FI), Superlega follia, meccanismo avvelenato Roma, 20 apr 15:21 - Questa della Superlega "è una follia che evoca il dramma di una persona dipendente da una sostanza stupefacente che ne chiede dosi superiori....

Gasparri ? "Superlega? Alla fine si accontenteranno di un po' di soldi in più" Radio Radio Superlega: Gasparri, ‘lontano dal calcio chi ha proposto questo progetto’ Quelli che hanno tentato di fare la Superlega devono essere rimossi dagli organismi nazionali ed internazionali del calcio dei quali dovessero eventualmente fare parte”. Lo afferma il senatore di ...

Ad Agorà riaperture tra rischi e opportunità, la campagna vaccinale e il Recovery Plan Le prossime riaperture tra rischi e opportunità, aspettando l’estate; la campagna vaccinale; un’intervista al presidente della Regione Veneto Luca Zaia; l’attesa per la presentazione del Recovery Plan ...

Roma, 20 apr 15:21 - Questa della"è una follia che evoca il dramma di una persona dipendente da una sostanza stupefacente che ne chiede dosi superiori....Quelli che hanno tentato di fare la Superlega devono essere rimossi dagli organismi nazionali ed internazionali del calcio dei quali dovessero eventualmente fare parte”. Lo afferma il senatore di ...Le prossime riaperture tra rischi e opportunità, aspettando l’estate; la campagna vaccinale; un’intervista al presidente della Regione Veneto Luca Zaia; l’attesa per la presentazione del Recovery Plan ...