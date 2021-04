Superlega | De Luca | Brutta come la Fiat Duna

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) - "Volevo fare una battuta su Andrea Agnelli: Dio c'è. E' difficile immaginare un dirigente sportivo capace di produrre un tale disastro e un atto di totale masochismo per la società che dirige". Vincenzo De, presidente della Campania, interviene così nel dibattito sulla. Il calcio europeo sta vivendo un periodo particolarmente movimentato, dopo la nascita e il tramonto -nel giro di 48 ore- della competizione creata da 12 club. La Juventus di Andrea Agnelli ha avuto un ruolo centrale della vicenda. "C'era una vecchia macchina prodotta dalla, la, la macchina piùdel mondo. E' l'equivalente in termini sportivi, questa iniziativa presa per la lega dei ricchi è l'equivalente sportivo della", dice De. Non è la prima ...